Обнародованы графики отключения света в Запорожье на 8 апреля, где каждый горожанин может проверить, будет ли у него электроснабжение.

Графики отключения света в Запорожье на 8 апреля предусматривают плановые ремонты электрооборудования, которые могут привести к временным перебоям в электроснабжении по нескольким улицам города, сообщает Politeka.

В частности, с 9.00 до 17.00 без электрики останутся адреса на улицах Инженера Лата, Заречная, Каховская, Лесозаводская, Николая Яковченко, а также ул. Мечты и Петера Дика. Кроме того, с 10:00 до 17:00 планируется отсутствие электричества на улицах Светлая, Ингулецкая, Болбочана и других. По информации от энергетиков, временные перебои будут обусловлены необходимостью выполнения ремонтных работ, которые не должны оказать существенного влияния на общее электроснабжение города.

Эти меры являются частью регулярного обслуживания сетей для обеспечения стабильности электроснабжения в будущем. Жители этих районов должны быть готовы к временным неудобствам, ведь возобновление электроснабжения произойдет после завершения работ. Плановые обесточивания также коснутся улиц в центре города, таких как Партизанская, Петровская, Набережная и другие.

Все абоненты предупреждаются о возможных временных перерывах в подаче электроэнергии, поэтому рекомендуем обращать внимание на графики отключения света в Запорожье на 8 апреля для более подробной информации.

Не забывайте, что планы по обесточиванию могут корректироваться в зависимости от хода работ, поэтому следует следить за обновлениями на сайте городской энергетической компании.

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