Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет не просто подзаработать, но и обеспечить себе более комфортную старость.

Работодатели часто публикуют вакансии, где предлагается работа для пенсионеров в Запорожской области, сообщает Politeka.

Для многих пожилых людей – это шанс изменить ритм жизни, найти новое дело или просто оставаться активными и зарабатывать копейку.

Тем более что после начала полномасштабной войны трудовая карта страны существенно изменилась. Все больше работодателей открывают двери для лиц преклонного возраста. Поэтому работа для пенсионеров в Запорожье тоже найдется.

По данным с платформы Work.ua, в течение прошлого года количество объявлений, где указано "подходит лицам пенсионного возраста", выросло на треть и достигло отметки в 54 тысячи по всей стране. И эта тенденция продолжается.

Среди актуальных вариантов – вакансия экспедитора в компании, занимающейся смазочными материалами. Требования: опыт в схожей сфере, коммуникабельность и ответственность. Обязанности стандартные: прием и погрузка товара, сопровождение доставок, оформление документации. Обещают платить от 25 до 30 тысяч гривен.

Еще одна неплохая вакансия – продавец продовольственных товаров в магазине. Здесь ищут ответственных и внимательных работников с не менее годовым опытом в торговле. Обязанности: консультации клиентов, выкладка товаров, контроль сроков и кассовое обслуживание. Платят от 18 до 28 тысяч, или около 1300 в смену.

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