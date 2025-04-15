С начала года жители города уже успели заметить, что подорожание хлеба в Запорожье является постоянной тенденцией.

Подорожание хлеба в Запорожье, как говорят эксперты, не прекратится в ближайшее время, сообщает Politeka.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. По его словам, в 2025 году повышение стоимости составит ориентировочно на 1,5–2% ежемесячно. В итоге до конца года есть шанс увидеть еще плюс 20% к привычным ценникам.

Эксперт отмечает, что подорожание хлеба в Запорожье – это следствие общего поднятия цены на все, что связано с его производством. От муки до доставки расходы выросли на все. Цены на комплектующие, энергоносители, логистику стремительно пошли вверх. Добавьте к этому постоянные перебои с поставкой ресурсов и вот такой результат.

Еще один немаловажный фактор касается дефицита кадров. Из-за мобилизации предприятия недосчитываются работники и вынуждены вкладываться в автоматизацию. А это, как известно, не дешевое удовольствие, которое опять же требует дополнительных затрат.

Также, как говорит Денис Марчук, оказывают влияние и глобальные проблемы с зерном. В мире дефицит продовольственной пшеницы, конкуренция за ресурсы растет и Украина не исключение. Именно поэтому цены на муку и на внешнем рынке, и внутри страны повышаются ежемесячно.

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