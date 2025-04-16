Сегодня работа для пенсионеров в Запорожье есть не только способом немного подзаработать, но и шансом оставаться активным и найти новое дело по душе.

Работа для пенсионеров в Запорожье предусматривает вакансии в самых разных сферах, поэтому каждый сможет найти то, что ему подходит, сообщает Politeka.

По информации с платформы Work.ua, за прошлый год количество объявлений с пометкой "подходит лицам пенсионного возраста" подскочило на треть. Речь о более чем 54 тысячах предложений по стране.

Одно из актуальных объявлений – должность оператора-менеджера в компании "Юнитрек", которая с 2012 года занимается GPS-контролем транспорта, персонала и грузов. Среди их клиентов – ПриватБанк, Новая Почта и Красный Крест Украины.

Зарплата предусматривает доход от 18 до 24 тысяч гривен. Требования: знание ПК, четкая речь, коммуникабельность. Среди обязанностей также есть консультации клиентов по телефону или в чате, задачи со счетами и внесение данных в CRM. График: будни, с 9 по 18.

Офис оборудован комфортно, есть даже кофемашина. И, что важно, даже если опыта в сфере пока нет, но есть желание учиться – вас здесь готовы поддержать.

Работа для пенсионеров в Запорожье найдется и для экспедиторов. Там нужен человек, специализирующийся на смазочных материалах. Работник должен быть с опытом, уметь ответственно работать с документацией и не бояться логистических задач. Зарплата от 25 до 30 тысяч.

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