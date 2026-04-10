Подорожчання яєць у Запоріжжі перед Великоднем відображає загальну тенденцію зростання цін на продукти.

У Запоріжжі зафіксовано подорожчання яєць перед Великоднем, передає Politeka.

Інформацію про це українцям надає сайт Мінфін.

Попит на курячі продукти традиційно зростає напередодні свята, а покупці уважно слідкують за змінами цін у супермаркетах.

За даними на 9–10 квітня 2026 року, десяток яєць марки Квочка коштує від 83,99 до 88 грн залежно від магазину. Середня вартість цього продукту зросла до 87 грн, тоді як у березні вона становила 85,41 грн. Таким чином, за останній місяць ціна піднялася на 3,05 грн.

Яйця Ясенсвіт (С1 30 шт) у Megamarket продають за 272,50 грн, у Metro — 255 грн, середнє значення — 263,75 грн. Це на 12,65 грн більше порівняно з середніми показниками березня, коли середня ціна становила 256,46 грн.

Менші упаковки також демонструють тенденцію до підвищення вартості. Наприклад, Ясенсвіт (С1 18 шт) коштує від 149 до 154 грн, що на 7,50 грн більше, ніж місяць тому.

Індекс споживчих цін підтверджує стабільне зростання на яйця за останні чотири тижні, що робить їх одним із найбільш помітних факторів подорожчання перед святом.

Покупці радять порівнювати ціни у різних мережах, щоб скласти кошик вигідно, адже різниця між супермаркетами може сягати кількох гривень на десятку.

