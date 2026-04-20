Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 квітня вводяться через проведення планових та профілактичних робіт. Мешканцям варто бути готовими до тривалих вимкнень.

21.04.2026 з 06:00–20:00 години (14 годин поспіль) будуть вимикати електрику за такими адресами:

Василіївська — 1-7, 2-8

Весняна (Садова) — 3, 6, 1

Загорська — 1, 3-13, 15, 15а, 1а, 1б, 2-10

Молочанська (Академіка Грекова) — 2-6, 3, 5, 9, 9а

Наталіївська — 10-18, 2-6, 8

Нікопольська — 4, 8, 5-17

Оріхівська — 1-5, 2-6

Пшенична — 4, 42, 44, 7, 9, 11

Скворцова — 1, 1-119, 104-124, 121-149, 126, 128-162, 149Б, 151-209, 164-210, 213-229, 2, 2-102, 203, 37, 50, 96

Креміно — 1, 3, 5/1, 5а, 7-19, 1б, 2, 4/7, 10-14, 18, 20, 22, 26-38, 21, 25, 25а, 27-31, 37, 8а

Креміно (ул. Мокрянский карьер-2) — 6

пров. Дружній (Креміно) — 47, 146

пров. Заможній (Креміно) — 36, 73, 77

пров. Золотий (Креміно) — 22, 24

пров. Світлий (Креміно) — 88, 101

З 09:00–17:00 години через планові роботи на електромережах будуть вимикати електрику в частині будинків Запоріжжя. Зокрема, світло зникне за адресами:

Валерія Лобановського — 28, 30

Вузівська — 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) — 111-113А, 73-89

Гоголя — 162/1, 164/1

Єднання — 1-9, 2-20, 20а, 20б

Захарія Махна (Першотравнева) — 2-10, 27, 29-41

Павлокічкаська — 4

Райдужна — 3, 3А, 5-9, 4-24

Ужгородська — 3, 5-13, 6-16

Фінальна — 4, 8

Фундаментальна — 3

пров. Низовий — 1-3, 1-9, 11, 13, 2-8

пров. Рудний — 1-7, 2-6

пров. Світловий — 1-11, 11а, 2, 4-10, 10а, 2а.

