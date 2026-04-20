Графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 квітня вводяться за десятками адрес через профілактичні роботи.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 квітня вводяться через проведення планових та профілактичних робіт. Мешканцям варто бути готовими до тривалих вимкнень.
21.04.2026 з 06:00–20:00 години (14 годин поспіль) будуть вимикати електрику за такими адресами:
- Василіївська — 1-7, 2-8
- Весняна (Садова) — 3, 6, 1
- Загорська — 1, 3-13, 15, 15а, 1а, 1б, 2-10
- Молочанська (Академіка Грекова) — 2-6, 3, 5, 9, 9а
- Наталіївська — 10-18, 2-6, 8
- Нікопольська — 4, 8, 5-17
- Оріхівська — 1-5, 2-6
- Пшенична — 4, 42, 44, 7, 9, 11
- Скворцова — 1, 1-119, 104-124, 121-149, 126, 128-162, 149Б, 151-209, 164-210, 213-229, 2, 2-102, 203, 37, 50, 96
- Креміно — 1, 3, 5/1, 5а, 7-19, 1б, 2, 4/7, 10-14, 18, 20, 22, 26-38, 21, 25, 25а, 27-31, 37, 8а
- Креміно (ул. Мокрянский карьер-2) — 6
- пров. Дружній (Креміно) — 47, 146
- пров. Заможній (Креміно) — 36, 73, 77
- пров. Золотий (Креміно) — 22, 24
- пров. Світлий (Креміно) — 88, 101
З 09:00–17:00 години через планові роботи на електромережах будуть вимикати електрику в частині будинків Запоріжжя. Зокрема, світло зникне за адресами:
- Валерія Лобановського — 28, 30
- Вузівська — 5-11, 8, 8А, 8Б, 12
- Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) — 111-113А, 73-89
- Гоголя — 162/1, 164/1
- Єднання — 1-9, 2-20, 20а, 20б
- Захарія Махна (Першотравнева) — 2-10, 27, 29-41
- Павлокічкаська — 4
- Райдужна — 3, 3А, 5-9, 4-24
- Ужгородська — 3, 5-13, 6-16
- Фінальна — 4, 8
- Фундаментальна — 3
- пров. Низовий — 1-3, 1-9, 11, 13, 2-8
- пров. Рудний — 1-7, 2-6
- пров. Світловий — 1-11, 11а, 2, 4-10, 10а, 2а.
Останні новини України:
