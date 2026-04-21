Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у сегменті молочної групи, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Сир, вершки та масло демонструють різноспрямовану динаміку вартостей протягом квітня 2026.

Плавлений сир «Ферма Дружба» 55% (70 г) нині в середньому коштує 32,60 грн. У торгових мережах показники коливаються: Auchan — 33,10 грн, Megamarket — 31,00 грн, Metro — 33,80 грн, Novus — 32,49 грн. У березні цей товар утримувався на рівні близько 25,88 грн, тож за місяць зафіксовано приріст понад 7 грн. Добові зміни протягом періоду показували як зниження до 22,50 грн, так і пікові значення 33,10 грн.

Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) демонструють середній показник 39,66 грн. У роздрібі Megamarket встановив 42,00 грн, Metro — 39,99 грн, Novus — 36,99 грн. У попередньому місяці середній рівень становив 38,19 грн, що означає поступове підвищення. Коливання протягом періоду змінювалися від 36,53 грн до 38,91 грн із поступовим виходом на поточні значення.

магазин

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) утримує середній рівень 119,33 грн. У магазинах фіксуються різні значення: Auchan — 107,00 грн, Megamarket — 122,00 грн, Metro — 129,00 грн. У березні середній показник становив 113,61 грн, що свідчить про додаткове зростання більш ніж на 11 грн. У динаміці місяця вартість змінювалась у межах від 107,36 грн до 120,67 грн із подальшою стабілізацією біля актуального рівня.

Аналітики відзначають, що сегмент молочної продукції залишається чутливим до змін логістики та сезонних факторів, що й формує нерівномірні коливання на полицях.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі зберігає тенденцію до помірного зростання, особливо у молочному сегменті.

Останні новини України:

