Подорожчання продуктів у Запоріжжі зберігає тенденцію до помірного зростання, особливо у молочному сегменті.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у сегменті молочної групи, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Сир, вершки та масло демонструють різноспрямовану динаміку вартостей протягом квітня 2026.

Плавлений сир «Ферма Дружба» 55% (70 г) нині в середньому коштує 32,60 грн. У торгових мережах показники коливаються: Auchan — 33,10 грн, Megamarket — 31,00 грн, Metro — 33,80 грн, Novus — 32,49 грн. У березні цей товар утримувався на рівні близько 25,88 грн, тож за місяць зафіксовано приріст понад 7 грн. Добові зміни протягом періоду показували як зниження до 22,50 грн, так і пікові значення 33,10 грн.

Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) демонструють середній показник 39,66 грн. У роздрібі Megamarket встановив 42,00 грн, Metro — 39,99 грн, Novus — 36,99 грн. У попередньому місяці середній рівень становив 38,19 грн, що означає поступове підвищення. Коливання протягом періоду змінювалися від 36,53 грн до 38,91 грн із поступовим виходом на поточні значення.

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) утримує середній рівень 119,33 грн. У магазинах фіксуються різні значення: Auchan — 107,00 грн, Megamarket — 122,00 грн, Metro — 129,00 грн. У березні середній показник становив 113,61 грн, що свідчить про додаткове зростання більш ніж на 11 грн. У динаміці місяця вартість змінювалась у межах від 107,36 грн до 120,67 грн із подальшою стабілізацією біля актуального рівня.

Аналітики відзначають, що сегмент молочної продукції залишається чутливим до змін логістики та сезонних факторів, що й формує нерівномірні коливання на полицях.

