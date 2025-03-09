Народний прогноз погоди у Запоріжжі 10 березня вказує на те, що садівникам варто починати садити насіння капусти та помідорів.

Прогноз погоди в Запоріжжі 10 березня свідчить про спокійну, але переважно похмуру погоду, повідомляє Politeka.net.

Про це свідчать дані на сайті sinoptik.ua.

Прогноз погоди в Запоріжжі 10 березня к передбачає температурні коливання від +5°C вночі до +13°C вдень. Максимальна температура цього дня наближається до рекорду, встановленого у 2020 році – +19,5°C, погода цього дня не буде настільки теплою, проте все ж обіцяє бути прийнятно м’якою на початок березня.

Вранці температура становитиме +5°C, а вдень температура підніметься до комфортних +13°C. Ввечері термометр знизиться до +8°C. Вітер буде слабким, до 2,8 м/с, а ймовірність опадів у Запоріжжі в цей день — 0%. Прогноз погоди у Запоріжжі обіцяє лише невеликі прояснення на небі ввечері, але загалом день залишиться похмурим.

За прикметами народного прогнозу погоди на 10 березня у Запоріжжі, якщо синиця заспіває, можна очікувати на тепло. З цього моменту середня температура повітря повинна перейти нульову позначку, що означає початок проталин. Це також час для садівників, коли варто починати садити насіння капусти та помідорів.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 10 березня дає привід для оптимізму: хоча й не буде сонячного дня, але температура буде достатньо комфортною, щоб насолодитися весняною атмосферою і розпочати підготовку до теплого сезону.

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