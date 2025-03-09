Народний прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 березня передбачає поступове потепління.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 березня обіцяє переважно похмуру погоду, але без опадів, повідомляє Politeka.net.

Про це свідчать дані на сайті sinoptik.ua.

Температура поступово підвищуватиметься, наближаючи місто до справжньої весни. У понеділок середня температура вдень варіюватиметься від +13°C до +19°C, а вночі температура триматиметься близько +5°C. Вітер буде помірним, з максимальною швидкістю до 4,9 м/с.

За прогнозом погоди в Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 березня можна визначити, що 10 березня протягом дня в місті буде похмуро, але без опадів. Температура вдень досягне +13°C, а вночі знизиться до +5°C. Вітер слабкий, 2-3 м/с.

Вівторок 11 березня обіцяє похмуру погоду з температурою вдень до +15°C. Вітер буде сильнішим - до 4,5 м/с, але опадів не очікується.

Похмурим обіцяє бути 12 березня (середа), але температура вдень збільшиться до +19°C. Вітер буде до 4,9 м/сек, а ймовірність опадів залишається низькою.

У четвер 13 березня за прогнозом погоди у Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 березня температура вдень знову досягне +18°C. залишитися погодитись хмарно, але без дощів. Вітер буде до 6,6 м/с.

У п'ятницю 14 березня День буде хмарним, але без опадів. Максимальна температура сягає +19°C, а вночі залишаються на рівні +10°C.

Субота 15 обіцяє хмарний день без опадів. Максимальна температура досягне +18°C, але вночі буде прохолодно до +9°C.

У неділю, 16 березня, варто чекати до +16°C. Вночі температура залишатиметься близько +11°C. Опадів не очікується.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 березня дає сигнал городникам, що цей час має бути найкращим для підготовки до весняних робіт.

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