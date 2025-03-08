Мешканці кількох районів Запоріжжя можуть зіткнутися з відключенням світла через проведення ремонтних робіт 10 березня 2025 року.

Відключення світла в Запоріжжі заплановано на різних вулицях міста з 9:00 до 17:00, а також у терміновому порядку.

Про це повідомляє Politeka.net.

На деяких вулицях міста, таких як вул. Івана Богуна, вул. Автострадна та вул. Академіка Вернадського, проводитимуть планові ремонти електрообладнання з 9:00 до 17:00. Відключення світла в Запоріжжі зачепить багатоквартирні будинки на таких вулицях, як Івана Богуна (будинки з номерами 12-16, 13-49, 18-50, 51-67, а також 52, 54, 69 і 71).

У той же час терміновий ремонт електрообладнання заплановано на вул. Брюлова (будинки 11, 12, 14, 16) та в інших районах, включаючи вул. Європейську (Малиновського) та вул. Парамонова, де відключення світла триватиме з 11:00 до 17:00. Це відключення світла в Запоріжжі також стосуватиметься багатьох приватних будинків на зазначених вулицях.

Також не уникнуть відключень світла в Запоріжжі мешканці вулиць, що знаходяться в центральних частинах міста. Наприклад, у районі вул. Незалежної України та вул. відключення будуть здійснюватися з 9:00 до 16:00.

Мешканці, у яких планується відключення світла, повинні бути готові до можливих перебоїв в електропостачанні, що обумовлено потребою проведення робіт із забезпечення безпеки та покращення енергетичної інфраструктури міста. Ремонтні роботи проводяться в обов'язковому порядку, тому тимчасове відключення світла в Запоріжжі є необхідною мірою для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Відповідно до інформації від місцевих енергетичних компаній, всі роботи будуть завершені вчасно, а після їх завершення електропостачання відновиться.

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