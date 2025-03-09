Ситуація з відключенням світла у Запоріжжі залишається складною на момент 9 березня, енергетики всіляко намагаються впоратися з наслідками обстрілу міста.

Відключення світла в Запоріжжі продовжують турбувати мешканців регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Станом на 9 березня, через бойові дії на прифронтових територіях Запорізької області без енергопостачання залишаються 3 395 споживачів. Це стало наслідком пошкодження електромереж через обстріли, що суттєво впливає на стабільне постачання електроенергії.

Проте, енергетики "Запоріжжяобленерго" продовжують активно працювати над відновленням світла для жителів регіону. Минулої доби бригади компанії усунули нові руйнування, спричинені ворожими обстрілами. У результаті цього вдалося повернути світло для 188 домогосподарств, які залишилися без електроенергії через бойові дії.

Окрім того, у Запоріжжі та чотирьох населених пунктах Запорізького району було заживлено 1 991 будинок, які знеструмлювалися через технологічні порушення. Таким чином, відключення світла в Запоріжжі, що відбулися через технічні проблеми, вдалося оперативно ліквідувати, і постачання електроенергії було відновлено.

Незважаючи на зусилля енергетиків, ситуація з відключенням світла залишається складною, особливо на лінії фронту, де будь-яка технічна проблема може призвести до нових відключень світла. У той час як у місті та навколишніх районах успішно усуваються технологічні несправності, бойові дії все ще залишають велику загрозу для стабільності електропостачання.

Загалом, хоча станом на ранок 9 березня відключення світла в Запоріжжі через бойові дії все ще турбують жителів, енергетики продовжують наполегливо працювати над відновленням електропостачання для тих, хто цього потребує. Влада та енергетичні компанії обіцяють докласти всі зусилля для забезпечення надійного постачання світла в місті та області, незважаючи на непрості умови.

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