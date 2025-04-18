Если вы ищете работу пенсионером в Запорожье, то у вас есть шанс найти хорошую вакансию.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее, ведь в городе открыто сразу несколько вакансий, подходящих пожилым людям, сообщает Politeka.

В Вознесеновском районе ищут шлифовщики для изготовления штампов на инструментальном производстве. Опыт обязателен, однако возможна занятость для людей пожилого возраста или вариант подработки. Оплата ежедневная, зарплата – от 16 000 до 20 000 грн.

В Днепровском районе нужна продавщица в продуктовый магазин. Желательно женщина с опытом допускаются кандидатки пенсионного возраста. График – неделя через неделю с 08:00 до 22:00, официальное трудоустройство. Ставка – 500 грн в день плюс процент от продаж.

Гаражный кооператив в Шевченковском районе ищет электричество. Работа постоянная, с гибким графиком. Оплата – 100 грн/час, приоритет – кандидатам пенсионного возраста. Звонить можно с 09:00 до 16:00 по будням.

Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет не только подзаработать, но оставаться социально активными. В городе все чаще открываются вакансии, ориентированные именно на опытных специалистов.