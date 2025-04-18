Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее, ведь в городе открыто сразу несколько вакансий, подходящих пожилым людям, сообщает Politeka.
В Вознесеновском районе ищут шлифовщики для изготовления штампов на инструментальном производстве. Опыт обязателен, однако возможна занятость для людей пожилого возраста или вариант подработки. Оплата ежедневная, зарплата – от 16 000 до 20 000 грн.
В Днепровском районе нужна продавщица в продуктовый магазин. Желательно женщина с опытом допускаются кандидатки пенсионного возраста. График – неделя через неделю с 08:00 до 22:00, официальное трудоустройство. Ставка – 500 грн в день плюс процент от продаж.
Гаражный кооператив в Шевченковском районе ищет электричество. Работа постоянная, с гибким графиком. Оплата – 100 грн/час, приоритет – кандидатам пенсионного возраста. Звонить можно с 09:00 до 16:00 по будням.
Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет не только подзаработать, но оставаться социально активными. В городе все чаще открываются вакансии, ориентированные именно на опытных специалистов.
Также следует следить за обновлениями вакансий в местных группах и на сайтах по трудоустройству. Даже после ухода на пенсию запорожцы могут реализовать себя в востребованных профессиях и оставаться финансово независимыми.
Источник: olx
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