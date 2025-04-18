Церкви на Великдень в Запоріжжі працюватимуть дещо по-іншому, ніж звикли українці.

Стало відомо, як працюватимуть церкви на Великдень в Запоріжжі у 2025 році, повідомляє Politeka.

Враховуючи воєнний стан у місті святкування проходитиме в умовах особливих безпекових заходів.

Цього року на Великдень працюватимуть 12 храмів і костелів Запоріжжя. Пасхальні богослужіння відбудуться в неділю вранці, а плащаницю виноситимуть у п’ятницю ввечері. Враховуючи обставини, традиційні нічні служби не проводитимуться.

Освячення пасок розпочнеться в суботу з 14:00 до 18:00, а в неділю — з 06:00 до 15:00. Одним із храмів, де буде проводитися освячення, є храм ПЦУ у Комунарському районі.

Єпископ Фотій (Православна церква України) закликає вірян долучатися до богослужінь онлайн, за винятком тих, хто хоче прийняти причастя. Єпископ Ян Собіло (Римо-католицька церква) повідомив, що літургії розпочнуться в п’ятницю ввечері з Тайної вечері, в суботу — о 06:00, а в неділю — о 07:00 з хресною ходою, а також о 11:00 та 15:45.

Оскільки безпека громадян є пріоритетом, до забезпечення порядку залучено 800 поліцейських, з яких 270 будуть працювати біля храмів. Запоріжців закликають бути уважними до повітряних тривог, уникати скупчень людей та пам’ятати про розташування найближчих укриттів.

Також Православні українці можуть приєднатися до онлайн-трансляції богослужінь з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві, що розпочнеться 19 квітня о 23:30 і триватиме до 03:00-03:30 20 квітня на офіційному YouTube-каналі ПЦУ та інших платформах.

Віряни УГКЦ можуть дистанційно долучитися до служіння в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві, де Літургія розпочнеться 20 квітня о 07:30.

Отже, інформація про те, як працюватимуть церкви на Великдень в Запоріжжі підтверджує те, що традиційних нічних служб не буде.

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