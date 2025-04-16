Сьогодні робота для пенсіонерів в Запоріжжі є не лише способом трохи підзаробити, а й шансом залишатися активним і знайти нову справу до душі.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі передбачає вакансії у найрізноманітніших сферах, тому кожем зможе знайти те, що йому підходить, повідомляє Politeka.

За інформацією з платформи Work.ua, за минулий рік кількість оголошень із поміткою "підходить особам пенсійного віку" підскочила аж на третину. Мова про понад 54 тисячі пропозицій по країні.

Одне з актуальних оголошень - посада оператора-менеджера у компанії "Юнітрек", що з 2012 року займається GPS-контролем транспорту, персоналу та вантажів. Серед їх клієнтів ПриватБанк, Нова Пошта та Червоний Хрест України.

Зарплата передбачає дохід від 18 до 24 тисяч гривень. Вимоги: знання ПК, чітке мовлення, комунікабельність. Серед обов’язків також є консультації клієнтів телефоном чи у чаті, задачі з рахунками і внесення даних у CRM. Графік: будні, з 9 до 18.

Офіс облаштований комфортно, є навіть кавомашина. І, що важливо, навіть якщо досвіду у сфері поки немає, але є бажання вчитись - вас тут готові підтримати.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться і для експедиторів. Там потрібна людина, яка спеціалізується на мастильних матеріалах. Працівник має бути з досвідом, вміти відповідально працювати з документацією і не боятися логістичних задач. Зарплата від 25 до 30 тисяч.

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