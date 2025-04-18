Церкви на Пасху в Запорожье будут работать несколько иначе, чем привыкли украинцы.

Стало известно, как будут работать церкви в Пасху в Запорожье в 2025 году, сообщает Politeka.

Учитывая военное положение в городе, празднование будет проходить в условиях особых мер безопасности.

В этом году на Пасху будут работать 12 храмов и костелов Запорожья. Пасхальные богослужения состоятся в воскресенье утром, а плащаницу будут выносить в пятницу вечером. Учитывая обстоятельства, традиционные ночные службы не будут проводиться.

Освящение пасок начнется в субботу с 14:00 до 18:00, а в воскресенье - с 06:00 до 15:00. Одним из храмов, где будет проводиться освящение, является храм ПЦУ в Коммунарском районе.

Епископ Фотий (Православная церковь Украины) призывает верующих приобщаться к богослужениям онлайн, за исключением тех, кто хочет принять причастие. Епископ Ян Собило (Римо-католическая церковь) сообщил, что литургии начнутся в пятницу вечером с Тайного ужина, в субботу - в 06:00, а в воскресенье - в 07:00 с крестным шествием, а также в 11:00 и 15:45.

Поскольку безопасность граждан является приоритетом, к обеспечению порядка вовлечены 800 полицейских, из которых 270 будут работать возле храмов. Запорожцев призывают быть внимательными к воздушным тревогам, избегать скоплений людей и помнить о расположении ближайших укрытий.

Также православные украинцы могут присоединиться к онлайн-трансляции богослужений из Михайловского Златоверхого собора в Киеве, которая начнется 19 апреля в 23:30 и продлится до 03:00-03:30 20 апреля на официальном YouTube-канале ПЦУ и других платформах.

Верующие УГКЦ могут дистанционно приобщиться к служению в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, где литургия начнется 20 апреля в 07:30.

Итак, информация о том, как будут работать церкви на Пасху в Запорожье, подтверждает то, что традиционных ночных служб не будет.

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