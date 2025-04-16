Работа в Запорожье для пенсионеров с достойной оплатой становится все более актуальной.

Украинским пенсионерам предлагается официальная работа в Запорожье со стабильной оплатой и хорошими условиями труда, сообщает Politeka.net.

Открылись вакансии для разных проффесионалов.

Предлагается вакансию продавца в продовольственный магазин. От кандидатов на должность хотят видеть коммуникабельность и умение трудиться в команде; ответственность и внимательность; умение трудиться в коллективе и на результат; желание учиться и развиваться.

Работать нужно по графику 4/2 или 3/2 с 8:00-20:00. Следует отметить, что на вакансию принимают не только людей в возврасту, но и студентов и людей с инвалидностью. Зарплата, обещанная работодателем, составляет 15 тысяч гривен.

Также работа в Запорожье для пенсионеров найдется для слесаря-сборщика металлоконструкций. Главными требованиями есть 4 и 5 разряд; понимание конструкций и принципа создания узлов собираемых механизмов; трудиться с электроинструментом; способы разметки деталей и узлов и чтения чертежей

В обязанности входит сборка металлоконструкций и узлов оборудования. Рабочее время с 8.00-16.30 от Пн-Пт. Заработная плата составляет от 19500 до 23500 гривен. Особенностью этого предложения является то, что работодатели готовы взять также и студентов.

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