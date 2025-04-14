Пенсія в Запоріжжі для внутрішньо переміщених осіб тепер нараховується за єдиними правилами для всіх громадян України, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надала очільниця Запорізьського обласного управління ПФУ Світлана Жмурко під час пресконференці.

Постанова Кабміну №299 від 11 лютого 2025 року, яка набула чинності 20 березня, скасувала окремі алгоритми виплат для переселенців. Відтепер пенсіонери можуть отримувати виплати на рахунок у будь-якому банку, а не лише в Ощадбанку, як раніше.

Разом з тим, для ВПО, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, діють додаткові вимоги. Вони мають щороку проходити фізичну ідентифікацію та здійснювати хоча б одну фінансову операцію на пенсійному рахунку раз на пів року. Інакше — виплати можуть призупинити. Крім того, потрібно підтвердити, що людина не отримує пенсію від країни-агресора.

Процедуру ідентифікації можна пройти особисто, через пошту, онлайн або по відеозв’язку. Якщо немає можливості подати документи вчасно, пенсію в Запоріжжі призначають із дати досягнення пенсійного віку — незалежно від дати звернення. Стаж підтверджують довідками або свідками, якщо документи втрачені. Жмурко відзначила, що кошти в Запорізьській області нараховуються навіть у складних умовах.

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