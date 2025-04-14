Синоптики вже опублікували прогноз погоди в Запоріжжі на 15 квітня та розкрили секрети цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 15 квітня обіцяє стабільні весняні умови без сюрпризів, повідомляє Politeka.

Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, сонце світитиме без перешкод, а опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від +3°C у ранкові години до комфортних +14°C удень і ввечері. Вітер очікується слабкий — до 3 м/с, що також сприятиме приємному самопочуттю. Атмосферний тиск залишатиметься стабільно високим — 758–761 мм рт. ст., що позитивно вплине на метеозалежних людей.

Вологість протягом доби змінюватиметься: від 86% уночі та вранці до 36% у другій половині дня. Така динаміка означає, що ранок може бути трохи вологим і прохолодним, зате вдень — сухо та сонячно. Прогноз погоди в Запоріжжі на 15 квітня особливо сприятливий для прогулянок, роботи на відкритому повітрі або активного відпочинку.

За народними прикметами, якщо ніч перед цим днем ясна, а вода в річках тепла — літо буде спекотним і сухим. Саме в цей період починає розпускатися бузок, а в лісах з'являються мурашки — вірна прикмета справжньої весни.

Тож не втрачайте нагоди насолодитися сонячним весняним днем — далі буде тільки тепліше.

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