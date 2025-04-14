Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 15 апреля и раскрыли секреты этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 15 апреля сулит стабильные весенние условия без сюрпризов, сообщает Politeka.

На протяжении всего дня небо будет чистым, солнце будет светить без помех, а осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет колебаться от +3°C в утренние часы до комфортных +14°C днем ​​и вечером. Ветер ожидается слабый до 3 м/с, что также будет способствовать приятному самочувствию. Атмосферное давление будет оставаться стабильно высоким - 758-761 мм рт. ст., что положительно повлияет на метеозависимых людей.

Влажность будет изменяться в течение суток: от 86% ночью и утром до 36% во второй половине дня. Такая динамика означает, что утро может быть немного влажным и прохладным, зато днем ​​сухо и солнечно. Прогноз погоды в Запорожье на 15 апреля особенно благоприятен для прогулок, работы на открытом воздухе или активного отдыха.

По народным приметам, если ночь перед этим днем ​​ясная, а вода в реках теплая – лето будет жарким и сухим. Именно в этот период начинает распускаться сирень, а в лесах появляются муравьи – верная примета настоящей весны.

Так что не упускайте возможности насладиться солнечным весенним днем ​​— дальше будет только теплее.

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