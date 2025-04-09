Подорожчання хліба в Запоріжжі у квітні 2025 року торкнулося основних хлібобулочних виробів, зокрема батонів та інших популярних виробів.

У квітні 2025 року спостерігається подорожчання хліба в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Зокрема, ціни на батон «Рум'янець нарізка» вагою 450 г залишаються стабільними, становлячи 29,89 грн. Цей продукт доступний в мережі супермаркетів Novus, і його вартість не змінилася за останні тижні. Однак інші хлібобулочні вироби зафіксували зростання вартості. Наприклад, хліб пшеничний нарізка вагою 650 г, який ще в березні можна було придбати за 40,48 гривні, у квітні піднявся до 43,49, що на 2,85 більше.

Зросла вартість також і пшеничного «ЦарХліб» нарізка вагою 600 г, цінник якого збільшився на 3,18 грн і тепер складає 45,05. Подібні зміни торкнулися і житнього продукту. Так, «Riga Бородинівський» вагою 300 г в супермаркетах Metro та Auchan продається по 45,83 грн, що на 1,20 більше, ніж у березні.

Ці підвищення цін на хлібобулочні вироби є частиною загальних трендів, які впливають на продуктовий ринок Запоріжжя. Подорожчання хліба в Запоріжжі в середині весни 2025 року є результатом зростання витрат на виробництво та транспортування, що відображається на кінцевих цінах для споживачів. Ситуація змушує покупців звертати більше уваги на альтернативні продукти, шукаючи способи зекономити без шкоди для якості.

За інформацією аналітиків, зростання цін на хлібобулочні вироби, може бути наслідком різних економічних факторів, таких як зміни в податковій політиці, підвищення витрат на сировину та енергоресурси.

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