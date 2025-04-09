Подорожание хлеба в Запорожье в апреле 2025 года коснулось основных хлебобулочных изделий, в том числе батонов и других популярных изделий.

В апреле 2025 года наблюдается подорожание хлеба в Запорожье , сообщает Politeka.

В частности, цены на батон «Румянец нарезка» весом 450 г остаются стабильными, составляя 29,89 грн. Этот продукт доступен в сети супермаркетов Novus и его стоимость не изменилась за последние недели. Однако другие хлебобулочные изделия зафиксировали рост стоимости. К примеру, хлеб пшеничный нарезка весом 650 г, который еще в марте можно было приобрести за 40,48 гривны, в апреле поднялся до 43,49, что на 2,85 больше.

Выросла стоимость также и пшеничного «ЦарьХлеб» нарезка весом 600 г, ценник которого увеличился на 3,18 грн и теперь составляет 45,05. Подобные изменения затронули и ржаной продукт. Так, Riga Бородиновский весом 300 г в супермаркетах Metro и Auchan продается по 45,83 грн, что на 1,20 больше, чем в марте.

Эти повышения цен на хлебобулочные изделия являются частью общих трендов, влияющих на продуктовый рынок Запорожья. Подорожание хлеба в Запорожье в середине весны 2025 г. является результатом роста затрат на производство и транспортировку, что отражается на конечных ценах для потребителей. Ситуация заставляет покупателей обращать больше внимания на альтернативные продукты, ища способы сэкономить без ущерба качеству.

По информации аналитиков, рост цен на хлебобулочные изделия может быть следствием различных экономических факторов, таких как изменения в налоговой политике, повышение расходов на сырье и энергоресурсы.

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