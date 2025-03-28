Грошова допомога у Запоріжжі надається частині українців - вони можуть подати заявку на отримання нових виплат - лише потрібно заповнити онлайн-форму, повідомляє Politeka.net.
Благодійний фонд «Право на захист» при фінансовій підтримці УВБК ООН оголосив про старт прийому заявок.
Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та українцям, що повернулися з-за кордону, надається грошова допомога в Запоріжжі на оренду житла терміном на шість місяців.
Крім Запоріжжя гроші надаються тим, хто зареєстрований у Києві, Київській області, Дніпропетровській, Кіровоградській чи Полтавській областях.
Умови для отримання:
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Проживають у місцях тимчасового перебування, зокрема:
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МТП, які включено до офіційного переліку Кабміну (постанова № 930);
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МТП, що мають інше призначення (дитячі садки, школи, медичні заклади), але не пристосовані для тривалого проживання;
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Модульні містечка.
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Повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі з поганими умовами.
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Повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі під ризиком виселення.
Основні вимоги до претендентів:
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Претенденти повинні мати план, як вони будуть здатні сплачувати оренду після закінчення періоду підтримки (працевлаштування, підробіток, власний бізнес або здобуття нових професійних навичок).
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Учасники повинні самостійно знайти житло для проживання та оплатити перші два місяці оренди (ці витрати будуть компенсовані).
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Участь у програмі можуть взяти лише ті, хто не отримував раніше державні субсидії на оренду житла.
Потрібно заповнити реєстраційну форму, доступну за посиланням.
Гаряча лінія фонду: 0800750104.
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