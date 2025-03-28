Надається грошова допомога в Запоріжжі лише певним категоріям українців, що відповідають низці критеріїїв.

Грошова допомога у Запоріжжі надається частині українців - вони можуть подати заявку на отримання нових виплат - лише потрібно заповнити онлайн-форму, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд «Право на захист» при фінансовій підтримці УВБК ООН оголосив про старт прийому заявок.

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та українцям, що повернулися з-за кордону, надається грошова допомога в Запоріжжі на оренду житла терміном на шість місяців.

Крім Запоріжжя гроші надаються тим, хто зареєстрований у Києві, Київській області, Дніпропетровській, Кіровоградській чи Полтавській областях.

Умови для отримання:

Проживають у місцях тимчасового перебування, зокрема: МТП, які включено до офіційного переліку Кабміну (постанова № 930); МТП, що мають інше призначення (дитячі садки, школи, медичні заклади), але не пристосовані для тривалого проживання; Модульні містечка.

Повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі з поганими умовами.

Повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі під ризиком виселення.

Основні вимоги до претендентів:

Претенденти повинні мати план, як вони будуть здатні сплачувати оренду після закінчення періоду підтримки (працевлаштування, підробіток, власний бізнес або здобуття нових професійних навичок).

Учасники повинні самостійно знайти житло для проживання та оплатити перші два місяці оренди (ці витрати будуть компенсовані).

Участь у програмі можуть взяти лише ті, хто не отримував раніше державні субсидії на оренду житла.

Потрібно заповнити реєстраційну форму, доступну за посиланням.

Гаряча лінія фонду: 0800750104.

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