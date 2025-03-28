Грошова допомога у Запоріжжі надається частині українців - вони можуть подати заявку на отримання нових виплат - лише потрібно заповнити онлайн-форму, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд «Право на захист» при фінансовій підтримці УВБК ООН оголосив про старт прийому заявок.

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та українцям, що повернулися з-за кордону, надається грошова допомога в Запоріжжі на оренду житла терміном на шість місяців.

Крім Запоріжжя гроші надаються тим, хто зареєстрований у Києві, Київській області, Дніпропетровській, Кіровоградській чи Полтавській областях.

Умови для отримання:

  • Проживають у місцях тимчасового перебування, зокрема:

    • МТП, які включено до офіційного переліку Кабміну (постанова № 930);

    • МТП, що мають інше призначення (дитячі садки, школи, медичні заклади), але не пристосовані для тривалого проживання;

    • Модульні містечка.

  • Повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі з поганими умовами.

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  • Повернулися з-за кордону і проживають в орендованому житлі під ризиком виселення.

Основні вимоги до претендентів:

  • Претенденти повинні мати план, як вони будуть здатні сплачувати оренду після закінчення періоду підтримки (працевлаштування, підробіток, власний бізнес або здобуття нових професійних навичок).

  • Учасники повинні самостійно знайти житло для проживання та оплатити перші два місяці оренди (ці витрати будуть компенсовані).

  • Участь у програмі можуть взяти лише ті, хто не отримував раніше державні субсидії на оренду житла.

Потрібно заповнити реєстраційну форму, доступну за посиланням.

Гаряча лінія фонду: 0800750104.

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