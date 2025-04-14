Пенсия в Запорожье для внутриперемещенных лиц теперь начисляется по единым правилам для всех граждан Украины, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставила глава Запорожского областного управления ПФУ Светлана Жмурко во время пресс-конференции.

Вступившее в силу 20 марта постановление Кабмина №299 от 11 февраля 2025 года отменило отдельные алгоритмы выплат для переселенцев. Теперь пенсионеры могут получать выплаты на счет в любом банке, а не только в Ощадбанке, как раньше.

Вместе с тем для ВПЛ, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом, действуют дополнительные требования. Они должны ежегодно проходить физическую идентификацию и проводить хотя бы одну финансовую операцию на пенсионном счете раз в полгода. Иначе выплаты могут приостановить. Кроме того, следует подтвердить, что человек не получает пенсию от страны-агрессора.

Процедуру идентификации можно пройти лично, по почте, онлайн или по видеосвязи. Если нет возможности подать документы в срок, пенсию в Запорожье назначают с даты достижения пенсионного возраста — независимо от даты обращения. Стаж подтверждают справками или свидетелями, если документы утрачены. Жмурко отметила, что средства в Запорожской области начисляются даже в сложных условиях.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.