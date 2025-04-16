Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье показало за год 20,2%, однако, не все в платежках выросло в стоимости, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

В течение года существенное увеличение стоимости показала электроэнергия — ее стоимость выросла на 63,6%. С июня 2025 года большинство платит по цене 4,32 грн за киловатт-час.

По информации Госстата, выросли в процентном соотношении также другую коммуналку:

управление многоквартирными домами - на 19,1;

вывоз мусора - на 10,7;

содержание и ремонт жилья - на 3,2;

водоснабжение - на 0,7;

водоотвод - на 0,6.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье не испытали газ, отопление и горячая вода — на них действует мораторий, введенный указом президента.

При этом в мае части граждан необходимо будет заплатить за природный газ больше, ведь получат так называемую третью платежку. Она предназначена для жителей многоквартирных домов за новый сервис по техобслуживанию здания.

Стоимость будет зависеть от многих факторов, включая протяженность сетей, количество муфтовых соединений и кранов в здании. Общая сумма будет делиться на количество жителей дома. Квитанции будут поступать не ежемесячно, а раз в три или пять лет. Все зависит от того, какого возраста дом.

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