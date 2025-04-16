Українським пенсіонерам пропонується офіційна робота в Запоріжжі зі стабільною оплатою та непоганими умовами праці, повідомляє Politeka.net.
Відкрились вакансії для різних працівників.
Пропонується на вакансію продавця у продовольчий магазин. Від кандидатів на посаду хочуть бачити комунікабельність та вміння працювати в команді; відповідальність та уважність; вміння працювати в колективі та на результат; бажання навчатися та розвиватися.
Працювати потрібно за графіком 4/2 або 3/2 з 8:00—20:00. Варто зазначити, що до роботи приймають не лише пенсіонерів, але й студентів та людей з інвалідністю. Зарплата, обіцяна роботодавцем, складає 15 тисяч гривень.
Також робота в Запоріжжі для пенсіонерів знайдеться для слюсаря-складальника металоконструкцій. Головними вимогами є 4 та 5 розряд; розуміння конструкцій і принципу роботи вузлів механізмів, що збираються; робота з електроінструментом; способи розмітки деталей і вузлів та читання креслень.
До обов'язків входить складання металоконструкцій та вузлів обладнання. Робочий час з 8.00−16.30 від Пн-Пт. Заробітна плата складає від 19 500 до 23 500 гривень. Особливістю цієї пропозиції є те, що роботодавці готові взяти також й студентів.
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