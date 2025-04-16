Графики отключения света в Запорожье на 17 апреля запланированы для профилактики и безопасности.

Графики отключения света в Запорожье 17 апреля охватывают десятки улиц и переулков в разных районах города, сообщает Politeka.

Причина – плановый ремонт электрооборудования, сообщает гороблэнерго .

Так, с 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Кремино, Автострадной, Белогорской, Отличной, Морфлотской, Демократической, Передовой, Образцовой, Радиаторной, Фрезерной и других — список адресов очень широк.

С 13:00 до 17:00 запланировано обесточивание по улицам Акациевой (Титова), Архитекторки Бельман, Вегмана, Карпатской, Сергея Королева, а также в селе Высокогорное.

Еще одна группа адресов тоже не будет иметь электроснабжение с 11:00 до 14:00 – это ул. Кайдашева, Телиги, Пантелеймона Кулиша, Стадионная, Зачиняева и другие.

Отдельно обесточивания будут продолжаться с 9:00 до 13:00 на улицах Виноградной, Курганной, Панаса Мирного, Зерновой, Прогрессивной и близлежащих переулках.

Графики отключения света в Запорожье на 17 апреля разработаны для профилактики аварийных ситуаций и обновления электросетей.

Рекомендуется зарядить устройства, проверить бытовую технику и подготовиться к временным неудобствам.