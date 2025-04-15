Робота для пенсіонерів в Запоріжжі дає можливість не просто підзаробити, а й забезпечити собі більш комфорну старість.

Роботодавці часто публікують вакансії, де пропонується робота для пенсіонерів в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Для багатьох літніх людей - це шанс змінити ритм життя, знайти нову справу або просто залишатися активними та заробляти заву копійку.

Тим більше, що після початку повномасштабної війни трудова мапа країни суттєво змінилася. Все більше роботодавців відкривають двері для осіб поважного віку. Тому робота для пенсіонерів в Запоріжжі також знайдеться.

За даними з платформи Work.ua, протягом минулого року кількість оголошень, де зазначено "підходить особам пенсійного віку", зросла на третину і сягнула позначки у 54 тисячі по всій країні. І ця тенденція триває.

Серед актуальних варіантів — вакансія експедитора у компанії, що займається мастильними матеріалами. Вимоги: досвід у подібній сфері, комунікабельність і відповідальність. Обов’язки стандартні: прийом і завантаження товару, супровід доставок, оформлення документації. Обіцяють платити від 25 до 30 тисяч гривень.

Ще одна непогана вакансія - продавець продовольчих товарів у магазині. Тут шукають відповідальних і уважних працівників зі щонайменше річним досвідом у торгівлі. Обов'язки: консультації клієнтів, викладка товарів, контроль за термінами та касове обслуговування. Платять від 18 до 28 тисяч, або близько 1300 за зміну.

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