В облэнерго рассказали, кого затронут график отключения света в Запорожье на 16 апреля.

В связи с плановым ремонтом электрооборудования обнародованы графики отключения света в Запорожье на 16 апреля , которые коснутся значительной части жилых районов города, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Обесточивание будет с 9:00 до 17:00 в домах на десятках улиц, в частности на Евгения Адамцевича, Ермака, Измаильской, Ирпенссасакой, Анашкина, Аптечной, Богдана Завады, Гранитной, Освобожденной, Калиновой, Краматорской, Литовской, Читательском, Школьном, Соборном проспекте, бульваре Винтера, а также в нескольких переулках — в частности Таврическом, Соловьином, Кедровом и Ереванском.

Выключение энергии плановое мероприятие, поэтому жителей просят заранее подготовиться: зарядить гаджеты, заготовить воду и позаботиться об электроприборах.

Графики отключения света в Запорожье на 16 апреля также охватывают объекты на таких улицах, как Чонгарская, Чудовая, Парковый бульвар, Автодоровская, Гончара, Марка Безручко и Крепостная.

Городские службы просят с пониманием отнестись к неудобствам, ведь эти работы важны для стабильной подачи электроэнергии в будущем. Подробности по каждому адресу местные жители могут найти на сайте поставщика или в службе поддержки.

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