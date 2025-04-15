З початку року мешканці міста вже встигли помітити, що подорожчання хліба у Запоріжжі є постійною тенденцією.

Подорожчання хліба у Запоріжжі, як кажуть експерти, не припиниться найближчим часом, повідомляє Politeka.

Про це в інтерв’ю виданню «Главред» розповів Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. За його словами, у 2025 році підвищення вартості складатиме орієнтовно на 1,5–2% щомісяця. У підсумку до кінця року маємо шанс побачити ще плюс 20% до звичних цінників.

Експерт наголошує, що подорожчання хліба в Запоріжжі - це наслідок загального підняття ціна на все, що пов’язане з його виробництвом. Від борошна до доставки, витрати зросли на все. Ціни на комплектувальні елементи, енергоносії, логістику стрімко пішли вгору. Додайте до цього постійні перебої з постачанням ресурсів і от маємо такий результат.

Ще один важливий фактор стосується дефіциту кадрів. Через мобілізацію підприємства недораховуються працівників і змушені вкладатися в автоматизацію. А це, як відомо, не дешеве задоволення, яке, знову ж таки, потребує додаткових витрат.

Також, як каже Денис Марчук, мають вплив і глобальні проблеми з зерном. У світі дефіцит продовольчої пшениці, конкуренція за ресурси росте, і Україна не виняток. Саме тому ціни на борошно і на зовнішньому ринку, і в середині країни підвищуються щомісяця.

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