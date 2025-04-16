Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 17 апреля и рассказали, чего ждать от этого весеннего дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 17 апреля ожидает теплый весенний день с минимальными колебаниями температуры и без осадков, сообщает Politeka.

В ночные и утренние часы воздух прогреется до +10–12°C, а уже днем ​​температура поднимется до +21°C. Атмосферное давление будет стабильным (760-763 мм рт. ст.), Влажность будет колебаться от 76% ночью до 37% днем.

Здесь следует заметить, что незначительные колебания давления могут вызвать дискомфорт у метеозависимых людей — в частности, головные боли, усталость или перепады настроения.

Ветер слабый – до 2,6 м/с. В течение всего дня осадки не превысят 2%.

Утром и днем ​​в городе пройдут под облаками, а вечером небо прояснится - ожидается ясная атмосфера. Такая динамика создаст благоприятные условия для прогулок, поездок за город или работы на открытом воздухе.

Прогноз погоды в Запорожье на 17 апреля также подтверждает народные приметы: если днем ​​жарко, а ночью прохладно, ожидаются стабильные хорошие условия.

По народному календарю, именно в этот день начинают подавать голос журавли и поет первый сверчок — это символы защиты и очищения. Наши предки считали журавлей охранниками добра и обращались к ним с просьбами о защите от проблем.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.