Графики отключения света в Запорожье на 18 апреля запланированы для профилактики и безопасности горожан.

Графики отключения света в Запорожье на 18 апреля предусматривают ряд плановых перерывов в снабжении электроэнергией в связи с ремонтом электрооборудования, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет гороблэнерго .

Работы будут продолжаться в разных районах города в течение всего дня.

В частности, с 13:00 до 16:00 без электроэнергии будут оставаться дома по улице Дмитрия Вишневецкого (ранее Ладожская): №13б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26 (подъезды 1-4). Также в этот промежуток времени продолжатся работы по ул. Профессора Толока (Маршала Чуйкова), дома №15, 17, 19, 21.

С 10:00 до 17:00 плановые работы пройдут в районе ул. Дома отдыха, а также на о.Хортица, улицы Лесничество, Набережная, Научный городок, Сечь, и ряд других. Большой список адресов охватывает десятки улиц и переулков, в частности: Ивана Нечуй-Левицкого, Волонтерскую, Кирпичную, Металлистов, Гетмана Сулимы, Фронтовый, Озерный, Павлокичкасскую, Республиканскую, Алмазную, Фабричную и другие.

Еще одна волна ожидается с 09:00 до 16:00 по улицам Автодоровской, Владимира Мономаха, Гончара, Учительской, Чонгарской, Каспийской и близлежащих переулках (Ереванский, Стальной).

Отдельно следует обратить внимание на отсутствие электричества с 09:00 до 13:00 в районе ул. Гданьска, Героев 37-го батальона, Зачиняева, Марко Вовчок, Сковороды, Магара и Александра Говорухи.

Графики отключения света в Запорожье на 18 апреля охватывают широкий спектр адресов, поэтому жителям стоит сверить свой - с обнародованным списком и заблаговременно позаботиться о зарядке устройств, запасах воды или других бытовых нуждах. Все работы плановые и необходимые для стабильности энергосистемы города.

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