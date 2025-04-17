Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 18 апреля и рассуждали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 18 апреля обещает настоящее весеннее удовольствие, ведь жителей ожидает ясное небо в течение всего дня, никаких осадков не прогнозируется, сообщает Politeka.

Утром температура будет +10…+16°C, днем ​​потеплеет до +22°C, а к вечеру снизится до +16°C.

По данным синоптиков, температура воздуха в течение суток будет колебаться от +10°C в утренние часы до +22°C во второй половине дня. Ветер будет слабый - до 3,4 м/с, атмосферное давление стабильное, будет колебаться в пределах 755-760 мм рт. ст. Влажность будет снижаться с 82% утром до 34% днем. Вероятность осадков – минимальная, всего 2%.

По народному календарю, 18 апреля — день, когда природа окончательно просыпается: могут быть еще ночные заморозки, но настоящее тепло уже вступает в свои права. По наблюдениям за последние 130 лет, самым теплым этот день был в 2016 году +27°C, а самым холодным - в 1945 году, тогда зафиксировали -2°C.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 18 апреля благоприятен для прогулок, отдыха на природе или праздничных приготовлений. Благодаря стабильным метеоусловиям, день пройдет спокойно и по-весеннему солнечно.

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