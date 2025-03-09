До відключення світла у Запоріжжі а тиждень з 10 по 16 березня варто заздалегідь приготуватися мешканцям та гостям міста.

Відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 березня пов’язано з ремонтом електрообладнання, про це повідомляє Politeka.net.

Про це інформують в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Це важливе технічне обслуговування може вплинути на постачання електроенергії в деяких районах міста, тому жителів просять врахувати ці зміни в розкладі.

14 березня, у зв'язку з плановим ремонтом електрообладнання, очікуються відключення світла в таких районах Запоріжжя:

шосе Оріховське з 10:00 до 12:00;

вул. Івана Сірка (Бакинських комісарів) з 09:00 до 17:00.

Відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 10 до 16 березня є частиною регулярних заходів для забезпечення надійності енергетичних мереж. Споживачі вулиць, де відбудуться ремонти, повинні бути готові до тимчасових перебоїв у подачі електрики.

Також 13 березня з 10:00 до 16:00 відбудеться відключення світла в районах по вулиці Василя Сергієнка (Задніпровська), а 12 березня з 09:00 до 16:00 – по вулиці Івана Богуна. Ремонтні роботи виконуються з метою покращення стану енергетичних мереж, що дозволить уникнути аварійних відключень у майбутньому.

Відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 10 до 16 березня також охоплюють кілька інших вулиць, серед яких вул. Михайла Грушевського, вул. Оберегова, вул. Дивізіонна, а також інші райони, де будуть проведені планові роботи.

Містяни повинні завчасно підготуватися до можливих незручностей і врахувати зазначені години відключення світла.

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