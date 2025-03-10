Завершення опалювального сезону у Запоріжжі: коли відключать опалення

Завершення опалювального сезону у Запоріжжі та Україні традиційно відбувається 15 квітня, пише Політека.

Якщо весна буде теплою, опалення у Запоріжжі можуть відключити раніше. Підставою для цього є температура повітря, а не дата в календарі.

Як і в інших містах України, завершення опалювального сезону у Запоріжжі залежить від середньодобової температури, яка повинна бути більше +8°C протягом трьох діб поспіль. Якщо температура відповідає цьому стандарту, місцева влада ухвалює рішення про відключення теплопостачання.

Коли відключать опалення у 2025 році у Запоріжжі:

Порядок включення та відключення опалення у Запоріжжі регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

Відповідно до постанови, відключення опалення в Запоріжжі може відбутися, коли середньодобова температура впродовж трьох днів підряд перевищить +8°C.

Мер міста наголошує, що поточна весна обіцяє бути теплою, тому завершення опалювального сезону в Запоріжжі планують проводити зовсім скоро. Опалення, де це дозволяє температура, відключається поступово.

Завершення опалювального сезону в Запоріжжі, зокрема у закладах охорони здоров'я, культури, освіти та соціальних установах почнеться лише після отримання письмових заявок від керівників відповідних організацій.

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