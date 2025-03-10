У зв'язку з плановими ремонтами електрообладнання, Запоріжжяобленерго оприлюднило графіки відключення світла в Запоріжжі 11 березня.

Мешканців міста просять заздалегідь підготуватись до тимчасових перебоїв в електропостачанні, переглянувши графіки відключення світла в Запоріжжі 11 березня, повідомляє Політека.

Відповідно до графіків відключення світла в Запоріжжі 11 березня, оприлюдненими Запоріжжяобленерго, електрики у вівторок не буде на кількох вулицях міста.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 11 березня будуть відбуватися в різних районах міста. Наприклад, з 09:00 до 17:00 на вулиці Василіївська (будинки з 1 по 7 та з 2 по 8) триватиме плановий ремонт електрообладнання.

Також з 09:00 до 16:00 у районі вулиці Нижньодніпровська (будинки 2, 2Б, 2В, 4Б, 4В, 4Г) проводитимуть роботи, що можуть призвести до відключення світла.

Крім того, з 10:00 до 12:00 без електрики залишаться мешканці вулиці Авангардної (будинки 12 та 34), а з 13:00 до 17:00 — на вулиці Краєвидній (Ленська) та Набережній (будинки 17, 17д, 17б, 17в, 19а). Тут також проводитимуться планові ремонтні роботи електромереж.

Користувачам варто враховувати ці графіки відключення світла в Запоріжжі 11 березня, аби мінімізувати незручності. Оновлену інформацію про графіки можна отримати на сайті Запоріжжяобленерго.

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