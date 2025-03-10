Як пояснює місцева влада, подорожчання проїзду до Запоріжжя необхідне для стабільної роботи транспортної системи міста.

Через подорожчання проїзду в Запоріжжі, містянам доведеться платити більше у автобусах, тролейбусах та трамваях, пише Політека.

Як зазначають у компанії "Запоріжелектротранс", вартість поїздки громадському транспорті зросла на 5 гривень. Це пов'язано з підвищенням витрат на енергоносії та обслуговування транспорту.

З 10 березня пасажири, які користуються автобусами, тролейбусами та трамваями, будуть платити 15 грн за поїздку — на 5 грн більше, ніж було раніше.

У компанії "Запоріжелектротранс" додали, що для школярів встановлена пільгова ціна проїзду — 7,50 грн. Для студентів тариф залишається таким самим, як і для всіх інших пасажирів, і складає 15 грн. Окрім того, за перевезення багажу доведеться заплатити 15 грн за кожне місце.

Міська влада пояснила подорожчання проїзду в Запоріжжі необхідністю покриття зростання витрат на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, а також на утримання і обслуговування рухомого складу.

За словами чиновників, такі кроки вживаються з метою забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту і підтримки його належного технічного стану.

Подорожчання проїзду в Запоріжжі, незважаючи на те, що воно торкнулося значної частини населення, є необхідним для стабільної роботи транспортної системи міста, запевняють у міській адміністрації.

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