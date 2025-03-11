Українські синоптики дали прогноз погоди у Запоріжжі на 12 березня та розповіли, чого очікувати цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 12 березня обіцяє високу хмарність, яка протримається протягом усього дня, повідомляє Політека.

Однак, незважаючи на хмари, опадів не очікується. Це забезпечує досить комфортні умови для прогулянок на свіжому повітрі. Температура вночі та вранці буде на рівні 9°C, але поступово підніметься до 16°C вдень, досягнувши 18°C. Температура увечері знизиться до 13°C.

Також синоптики обіцяють посилення вітру із максимальними поривами до 9 м/с вдень. Вологість залишатиметься досить високою, досягнувши 80% увечері. Тиск протягом дня зменшуватиметься, починаючи з 748 мм і досягнувши 749 мм увечері.

Цей день також відзначається найцікавішими народними прикметами. За народним прогнозом, якщо на 12 березня буде "південна течія" та легкий дощ, то літо має бути теплим.

У той же час інші прикмети пророкують: "березень дорогу рушить, але ув'язнена в кучугурі" або "і тане, і мерзне". Тож, незважаючи на те, що прогнози вказують на ясну та бездощову весну, народні прикмети говорять про інше.

В цілому прогноз погоди у Запоріжжі на 12 березня обіцяє приємний день без опадів, з помірним вітром та теплою температурою. Це буде гарна нагода для відпочинку на вулиці, але варто пам'ятати, що березневі перепади температури можуть бути непередбачуваними.



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