Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі стало відомо, де переселенці можуть отримати дах над головою.

Пропонується безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі, де можуть розміститися переселенці , повідомляє Політека.



Судячи з оголошень OLX, у місті з’являтися нові можливості для внутрішньо переміщених осіб, які шукають тимчасове або постійне житло. Місцеві мешканці готові допомогти переселенцям не лише надавши місце проживання, а й підтримку в побуті та забезпечення необхідними ресурсами.

До прикладу, Марія пропонує безкоштовну квартиру в Олександрівському районі жінці в обмін на догляд За деталями можна звертатися за телефоном 096 387 0399.

Для жінок-пенсіонерок є пропозиція безкоштовного проживання в окремій кімнаті трикімнатної квартири, що знаходиться неподалік Критого ринку. У оголошенні про безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі йдеться, що жінка може мати не тільки дах над головою, а й підтримку в побутових питаннях. Контакт для зв’язку: Наталія Олексіївна, +38 050 155 3479.

Також пропонується безкоштовне житло в кімнатах на 4-5 осіб для жінок з дітьми. Це хороший варіант для родин, які потребують тимчасового прихистку. Деталі можна дізнатися, зателефонувавши за номером 067 727 6802.

Окрім цього, в оголошенні пропонують кімнату в приватному будинку для жінки з дітьми. Умови комфортні: вода, електрика, плита, боллер, роздільний санвузол та кухня. Пропонують також безкоштовне харчування, гігієнічні засоби та памперси. Зв’язатися можна через вайбер за номером 073 322 3206.

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