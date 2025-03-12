Завершення опалювального сезону в Запоріжжі може відбутися раніше традиційних термінів через плюсову погоду в березні.

Через потепління в місті Концерн «Міські теплові мережі» знизив подачу тепла на котельнях та поступово готується до відключення тепла, повідомляє Політека.

У компанії зазначили, що перевели обладнання на мінімальний режим споживання газу. В результаті батареї в оселях запоріжців стали дещо прохолоднішими, однак температура в квартирах все ще має відповідати санітарним нормам — 18 градусів для звичайних осель та 22 градуси для кутових.

У разі, якщо ці вимоги не дотримуються, мешканці можуть звертатися зі скаргами на гарячу лінію "15-80", поки завершення опалювального сезону в Запоріжжі ще не відбулося.

За словами начальниці виробничого відділу Концерну «Міські теплові мережі» Олени Петракової, за останній тиждень на гарячу лінію надійшло лише три звернення від мешканців, які скаржилися на температурний режим у своїх оселях.

«Ми приймаємо всі звернення, виходить наша бригада по налагодженню теплових мереж, конкретно на конкретну адресу, на елеваторний вузол, дивиться як він працює», - зазначила Петракова.

Попри зниження температури в квартирах, завдяки тому, що місто зараз споживає вдвічі менше газу, запоріжці можуть очікувати зниження платіжок за опалення. Оновлені суми можна буде побачити вже в рахунках за березень. Однак, навіть з урахуванням потепління, у компанії не планують негайне завершення опалювального сезону в Запоріжжі.

Тепло відключать тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде перевищувати 8 градусів.

«Це буде залежати від температури зовнішнього повітря протягом березня, бо це тільки перша декада пройшла. Ми з вами бачимо, що потепліло, однак ми розуміємо, що березень це місяць весни, коли може бути зміна температури до похолодання», - додала начальниця.

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