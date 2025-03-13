Можна з упевненістю сказати, що подорожчання фруктів у Запоріжжі сильно вдарить по кишенях городян.

У березні 2025 року спостерігається подорожчання фруктів в Запоріжжі, повідомляє Політека.

Супермаркети оновили ціни на апельсини, мандарини та банани, що впливає на гаманці покупців у регіоні.

Середня ціна на апельсини в березні становить 63,85 грн за кілограм, що на 51 копійку більше за лютневі показники (63,34). Особливо помітно подорожчали апельсини преміумкласу: їхня вартість зросла до 86,80 гривень за кілограм, порівняно з 75,46 у лютому.

Проте не всі цитрусові дорожчають. Мандарини, навпаки, подешевшали. Вартість звичайних мандаринів знизилися до 71,95 грн за кілограм, що на 1,44 менше, ніж у лютому (73,39). Також стало дешевше купувати іспанські мандарини — 124,90 грн проти 134,40 місяць тому. Клементини також здешевшали, коштуючи тепер 69,90 грн за кг, що на 5,83 менше порівняно з лютневими цінниками (75,73).

Водночас, за банани також доведеться платити більше. Середня ціна на банани в березні становить 70,75 гривень, що на 5,05 більше, ніж у останній місяць зими (65,70).

Таким чином, хоча ціни на деякі цитрусові знизилися, в цілому подорожчання фруктів в Запоріжжі "вдарить по гаманцях".

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