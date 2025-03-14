Ціни на бутильовану продукцію в місті зросли майже на 50% за останні роки, повідомляє Політека.

Про подорожчання води в Запоріжжі свідчать дані компанії «Аквагід», яка провела відповідне дослідження. Результати показали, що наразі мешканці міста платять ще мало в порівнянні з іншими регіонами.

Компанія наголошує, що у 2021 року вартість цього необхідного продукту підвищилась з 90 гривень до 134 за бутиль об'ємом 18,9 літрів. Це майже на 50% більше, ніж три роки тому. Попри переписування цінників у більшу сторону, місто залишає за собою статус одного з регіонів з найнижчими цінами.

Подорожчання води в Запоріжжі: скільки коштує в інших областях

Так, найбільше в Україні платять на Херсонщині — 210 гривень за той самий бутиль, і на Чернігівщині — 182. На Дніпропетровщині ж ціна найнижча (99 гривень).

Попри загальне зростання вартості, українці продовжують активно користуватися послугами доставки цього продукту. У 2024 році кількість замовлень на доставку значно зросла і перевищила показники 2021 року.

Так, було зафіксовано понад 648 тисяч запитів на доставку, хоча кількість постачальників, які працюють на ринку, скоротилася до 302 брендів.

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