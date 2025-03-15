Українські синоптики дали прогноз погоди в Запоріжжі на 16 березня та розповіли, чого очікувати від цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 16 березня обіцяє похмурий день, однак опадів не очікується, повідомляє Politeka.

Температура вночі буде триматися на рівні +12°C, а вранці залишаться такою ж, зростаючи вдень до +20°C. Температура ввечері знову опуститься до +11°C. Таким чином, день буде досить теплим, але не дуже сонячним, оскільки хмари криють небо.

Швидкість вітру складе 3,2 м/с, а вдень і ввечері зменшиться до 2,7-3,3 м/с. Вологість повітря змінюватиметься протягом дня: вночі вона складе 83%, а вранці зменшиться до 69%. Проте до вечора вологість знову збільшиться до 82%. Це свідчить про те, що попри відсутність опадів, повітря буде дуже вологим, що створюватиме деяке відчуття сирості.

Атмосферний тиск протягом дня буде зменшуватися. Вночі він складе 748 мм рт. ст., а до вечора впаде до 744 мм рт. ст. Це не є суттєвою зміною, але вказує на те, що температура залишатиметься стабільною, без різких коливань.

За народними прикметами, цей день може вказувати, яким буде літо. Якщо на цей час випадає похмурість і дощ, то можна очікувати дощове літо. Однак, якщо цієї доби все стабільно і без опадів, це, як правило, є знаком того, що літо буде спокійним і без сильних дощів. Раніше, коли селяни готувалися до весняних робіт, цей день був відведений для початку підготовки до посадки картоплі.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 16 березня обіцяє відсутність опадів. Це чудовий час для того, щоб провести його на свіжому повітрі. Проте варто пам'ятати, що день буде похмурим, і сонце, ймовірно, не з'явиться.

Останні новини України:

Як писала Politeka, сильні магнітні бурі завдадуть удару: названо небезпечні дати наприкінці лютого.

Як повідомляла Politeka, тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Також Politeka інформувала про те, що Українцям озвучили тариф на електроенергію з 1 березня: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*г навесні.