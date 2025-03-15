Прогноз погоди в Запоріжжі на 16 березня обіцяє похмурий день, однак опадів не очікується, повідомляє Politeka.

Температура вночі буде триматися на рівні +12°C, а вранці залишаться такою ж, зростаючи вдень до +20°C. Температура ввечері знову опуститься до +11°C. Таким чином, день буде досить теплим, але не дуже сонячним, оскільки хмари криють небо.

Швидкість вітру складе 3,2 м/с, а вдень і ввечері зменшиться до 2,7-3,3 м/с. Вологість повітря змінюватиметься протягом дня: вночі вона складе 83%, а вранці зменшиться до 69%. Проте до вечора вологість знову збільшиться до 82%. Це свідчить про те, що попри відсутність опадів, повітря буде дуже вологим, що створюватиме деяке відчуття сирості.

Атмосферний тиск протягом дня буде зменшуватися. Вночі він складе 748 мм рт. ст., а до вечора впаде до 744 мм рт. ст. Це не є суттєвою зміною, але вказує на те, що температура залишатиметься стабільною, без різких коливань.

сонце, хмари, небо

За народними прикметами, цей день може вказувати, яким буде літо. Якщо на цей час випадає похмурість і дощ, то можна очікувати дощове літо. Однак, якщо цієї доби все стабільно і без опадів, це, як правило, є знаком того, що літо буде спокійним і без сильних дощів. Раніше, коли селяни готувалися до весняних робіт, цей день був відведений для початку підготовки до посадки картоплі.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 16 березня обіцяє відсутність опадів. Це чудовий час для того, щоб провести його на свіжому повітрі. Проте варто пам'ятати, що день буде похмурим, і сонце, ймовірно, не з'явиться.

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