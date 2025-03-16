Прогноз погоди в Запоріжжі тиждень з 17 по 23 березня передбачає похмурі дні з незначними опадами та поступовим підвищенням температури.

Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 17 по 23 березня обіцяє змінні погодні умови з поступовим потеплінням, повідомляє Politeka.

В цей період переважатимуть хмарні дні, але й будуть періоди сонячного світла. Тепло буде рівномірним, з перервами на опади у вигляді дощу та снігу.

В понеділок (17.03) температура вранці складе +4°C, вдень підвищиться до +10°C, але сонце буде слабким. Очікується без опадів, але хмарність буде триматися. При появі граків у цей день весна не забариться.

18 числа на ранок буде ще холодно, температура вночі опуститься до -1°C, а вдень до +4°C. Вранці йтиме дрібний дощ зі снігом, але опади припиняться після обіду. Це традиційний час для садівництва.

19 числа обіцяє ясне небо, вночі стовпчики термометра знизяться до -1°C, вдень до +9°C. Протягом дня небо буде ясним.

На наступний день, 20-го, варто чекати таких показників: термометр вранці покаже +5°C, вдень підвищиться до +11°C. Хмари затягнуть небо лише в другій половині дня. Вітер буде помірний.

21 числа буде переважно хмарно, стовпчики терсометра вдень досягнуть +11°C. Будуть вітри, характерні для цього періоду, але опади не очікуються.

В суботу (22.03) у місті теж буде похмуро, але без дощів. Температура вдень +12°C, ввечері +10°C.

23-го буде похмуро, вдень біля +13°C. Протягом дня можуть бути помітні швидко пливучі хмари, що вказують на тепло та дощ.

Таким чином, прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 17 по 23 березня свідчить про поступове потепління з перервами на хмарні дні та невеликі опади.

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