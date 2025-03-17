Робота в Запоріжжі у березні 2025 року пропонує актуальні вакансії із хорошою зарплатнею, дізнайтеся про це більше.

Робота в Запоріжжі у березні 2025 року передбачає нові можливості для працевлаштування, повідомляє Politeka

Три компанії оголосили набір співробітників на різні посади, які можуть зацікавити як досвідчених спеціалістів, так і тих, хто лише намагається почати свій кар'єрний шлях, пишуть на work.ua.

Перша пропозиція надійшла від мережі мобільних телефонів та аксесуарів Отак, Смартшоп. Компанія шукає регіонального продавця-консультанта. Обіцяють конкурентоспроможну заробітну плату, яка може варіюватися від 45 000 до 60 000 гривень. Крім того, пропонується оплату стажу та можливість кар'єрного зростання. Працівники цієї мережі також отримують бонуси та премії. Отак Смартшоп заохочує кандидатів без досвіду, надаючи можливість навчання та розвитку в команді.

Пан Маркет, нова мережа не продовольчих магазинів, також шукає працівників. На позицію комірника-вантажника потрібні люди з відповідальністю та бажанням працювати в команді. Тут обіцяють стабільну заробітну плату та професійне зростання. Пан Маркет пропонує офіційне працевлаштування та зручний графік.

Ще одна вакансія в Пан Маркет — на посаду продавця-касир. Для цієї ролі компанія шукає комунікабельних людей з активною життєвою позицією, готових працювати на результат. Крім того, продавці-касири будуть відповідати за збереження касової дисципліни та підтримання порядку в магазині. Тут пропонують офіційне працевлаштування та кар'єрний ріст.

Отже, робота в Запоріжжі у березні 2025 року є і ви можете приєднатися до швидко зростаючих компаній, які готові запропонувати стабільність, гідну заробітну плату та перспективи для розвитку.

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