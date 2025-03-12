У Запоріжжі 13 березня очікуються масштабні відключення світла в різних районах міста.

Плануються графіки відключення світла в Запоріжжі 13 березня, світла не буде в багатьох житлових будинках декількох районів міста, а тривалість може сягати шести годин, повідомляє Politeka.net.

За даними Запоріжжяобленерго, знеструмлення торкнеться кількох районів міста.

У Запоріжжі 13 березня очікуються масштабні відключення світла в різних районах міста:

З 13:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє на вулиці Ентузіастів, зокрема у будинках №1, 3, 5. Також на Запорізького Козацтва 11, 13 п.1–4, 15.

З 11:00 до 17:00 можливі перебої з електроенергією за адресою вул. Богдана Завади (Мікояна) 18, 20, 22 та вул. Вороніна 27 а (п.1,2), 29а.

З 10:00 до 16:00 електрику тимчасово вимкнуть на Василя Сергієнка (Задніпровська) 33 п.1–4, Героїв 93-ї Бригади (Гудименка) 44а п.1–3, 44а п.4–5, 48 та Стародніпровська (Воронезька) 4, 6 п.1–2, 6 п.3–4.

З 10:00 до 12:00 знеструмлять вулицю Володимира Українця (Новокузнецька), зокрема будинки №4 (10 пов) п.3, 4.

З 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться вул. Інгулецька (Невська): 1, 1а, 5-15, 17, 12, 14-24, 17, 19-35, 2-10 вул.

Водограйна (Гаврилова): 10 (п.1-3), 10 (п.4-6), 8 (п.1-3), 8 (п.4-6)

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 57 (9 пов), п. 5,6, 57 (9 пов), п.7,8, 57 а (9 пов), п.1,2 - 57 а (9 пов), п.3,4 - 59.

Ливадна (Халтуріна): 1-15, 2-14.

Меліоративна: 16, 20, 22, 24, 26, 28, 35.

Миколи Ласточкіна (Чапаєва): 110, 112-122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 130, 132, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.

Олександри Екстер (Крамського): 1-13, 12, 20а, 17-25, 33, 37, 2, 2а, 20, 35.

Розмаринова (Річкова): 1г, 3, 15, 19, 21, 2, 16, 18, 22а, 24-32, 25, 27, 31-41.

Урожайна: 1-21, 2-24,16/63.

Ялтинська: 26, 36, 31-35, 37-41, 43б.

пров. Межовий (Покровський): 12.

Єрмака: 87, 89, 101-105, 96, 98-112.

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 204-236, 8/60

Естонська: 1-15, 17, 19-33, 2-34.

Кармелюка: 33а.

Кишинівська: 32, 35.

Коса: 4|4с.

Кропивницького: 25, 27-31, 28-36

Леоніда Каденюка (Чкалова): 104-126, 113-131, 130-138.

Магдебурзька (Попова): 15-33, 18-34.

Максима Прокуратова (Хасанська): 31-35, 32-36.

Марка Безручка (Кутузова): 134-144, 155а, 157.

Слав'янська: 142-164, 159-165.

Стаціонарна (Таманська): 27-31.

Степова: 121.

Таврійська (Таврична): 117-125, 126, 132, 134а.

Цитрусова: 123-143, 94-112.

Чорних Запорожців (Ростовська): 27-33, 28-34.

Моторобудівників: 182-188.

Жителям міста рекомендується заздалегідь ознайомитися з оновленими графіками відключення світла 13 березня, щоб мінімізувати незручності. Актуальну інформацію можна знайти на сайті Запоріжжяобленерго.

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