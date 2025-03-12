Плануються графіки відключення світла в Запоріжжі 13 березня, світла не буде в багатьох житлових будинках декількох районів міста, а тривалість може сягати шести годин, повідомляє Politeka.net.
За даними Запоріжжяобленерго, знеструмлення торкнеться кількох районів міста.
У Запоріжжі 13 березня очікуються масштабні відключення світла в різних районах міста:
З 13:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє на вулиці Ентузіастів, зокрема у будинках №1, 3, 5. Також на Запорізького Козацтва 11, 13 п.1–4, 15.
З 11:00 до 17:00 можливі перебої з електроенергією за адресою вул. Богдана Завади (Мікояна) 18, 20, 22 та вул. Вороніна 27 а (п.1,2), 29а.
З 10:00 до 16:00 електрику тимчасово вимкнуть на Василя Сергієнка (Задніпровська) 33 п.1–4, Героїв 93-ї Бригади (Гудименка) 44а п.1–3, 44а п.4–5, 48 та Стародніпровська (Воронезька) 4, 6 п.1–2, 6 п.3–4.
З 10:00 до 12:00 знеструмлять вулицю Володимира Українця (Новокузнецька), зокрема будинки №4 (10 пов) п.3, 4.
З 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться вул. Інгулецька (Невська): 1, 1а, 5-15, 17, 12, 14-24, 17, 19-35, 2-10 вул.
Водограйна (Гаврилова): 10 (п.1-3), 10 (п.4-6), 8 (п.1-3), 8 (п.4-6)
Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 57 (9 пов), п. 5,6, 57 (9 пов), п.7,8, 57 а (9 пов), п.1,2 - 57 а (9 пов), п.3,4 - 59.
Ливадна (Халтуріна): 1-15, 2-14.
Меліоративна: 16, 20, 22, 24, 26, 28, 35.
Миколи Ласточкіна (Чапаєва): 110, 112-122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 130, 132, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.
Олександри Екстер (Крамського): 1-13, 12, 20а, 17-25, 33, 37, 2, 2а, 20, 35.
Розмаринова (Річкова): 1г, 3, 15, 19, 21, 2, 16, 18, 22а, 24-32, 25, 27, 31-41.
Урожайна: 1-21, 2-24,16/63.
Ялтинська: 26, 36, 31-35, 37-41, 43б.
пров. Межовий (Покровський): 12.
Єрмака: 87, 89, 101-105, 96, 98-112.
Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 204-236, 8/60
Естонська: 1-15, 17, 19-33, 2-34.
Кармелюка: 33а.
Кишинівська: 32, 35.
Коса: 4|4с.
Кропивницького: 25, 27-31, 28-36
Леоніда Каденюка (Чкалова): 104-126, 113-131, 130-138.
Магдебурзька (Попова): 15-33, 18-34.
Максима Прокуратова (Хасанська): 31-35, 32-36.
Марка Безручка (Кутузова): 134-144, 155а, 157.
Слав'янська: 142-164, 159-165.
Стаціонарна (Таманська): 27-31.
Степова: 121.
Таврійська (Таврична): 117-125, 126, 132, 134а.
Цитрусова: 123-143, 94-112.
Чорних Запорожців (Ростовська): 27-33, 28-34.
Моторобудівників: 182-188.
Жителям міста рекомендується заздалегідь ознайомитися з оновленими графіками відключення світла 13 березня, щоб мінімізувати незручності. Актуальну інформацію можна знайти на сайті Запоріжжяобленерго.
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