Планируются графики отключения света в Запорожье 13 марта, света не будет во многих жилых домах нескольких районов города, а продолжительность может достигать шести часов, сообщает Politeka.net.
По данным Запорожьеоблэнерго, обесточивание коснется нескольких районов города.
В Запорожье 13 марта ожидаются масштабные отключения света в разных районах города:
С 13:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать на улице Энтузиастов, в том числе в домах №1, 3, 5. Также на Запорожском Казачестве 11, 13 п.1-4, 15.
С 11.00 до 17.00 возможны перебои с электроэнергией по адресу ул. Богдана Завады (Микояна) 18, 20, 22 и ул. Воронина 27а (п.1,2), 29а.
С 10:00 до 16:00 электричество временно выключат на Василия Сергиенко (Заднепровская) 33 п.1-4, Героев 93-й Бригады (Гудименко) 44а п.1-3, 44а п.4-5, 48 и Староднипровская (Воронежская).
С 10:00 до 12:00 обесточат улицу Владимира Украинца (Новокузнецкая), в том числе дома №4 (10 эт) п.3, 4.
С 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся ул. Ингулецкая (Невская): 1, 1а, 5-15, 17, 12, 14-24, 17, 19-35, 2-10 ул.
Водограйная (Гаврилова): 10 (п.1-3), 10 (п.4-6), 8 (п.1-3), 8 (п.4-6)
Героев Национальной гвардии Украины (40 лет Победы): 57 (9 эт), п. 5,6, 57 (9 эт), п.7,8, 57 а (9 эт), п.1,2 - 57 а (9 эт), п.3,4 - 59.
Ливадная (Халтурина): 1-15, 2-14.
Мелиоративная: 16, 20, 22, 24, 26, 28, 35.
Николая Ласточкина (Чапаева): 110, 112-122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 130, 132, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 6
Александры Экстер (Крамского): 1-13, 12, 20а, 17-25, 33, 37, 2, 2а, 20, 35.
Розмариновая (Речная): 1г, 3, 15, 19, 21, 2, 16, 18, 22а, 24-32, 25, 27, 31-41.
Урожайна: 1-21, 2-24,16/63.
Ялтинская: 26, 36, 31-35, 37-41, 43б.
пров. Межевой (Покровский): 12.
Ермака: 87, 89, 101-105, 96, 98-112.
Григория Квитки-Основьяненко (Петровского): 204-236, 8/60
Эстонская: 1-15, 17, 19-33, 2-34.
Кармелюка: 33а.
Кишиневская: 32, 35.
Волосы: 4|4s.
Кропивницкого: 25, 27-31, 28-36
Леонида Каденюка (Чкалова): 104-126, 113-131, 130-138.
Магдебургская (Попова): 15-33, 18-34.
Максима Прокуратова (Хасанска): 31-35, 32-36.
Марка Безручка (Кутузова): 134-144, 155а, 157.
Славянская: 142-164, 159-165.
Стационарная (Таманская): 27-31.
Степная: 121.
Таврическая (Таврическая): 117-125, 126, 132, 134а.
Цитрусова: 123-143, 94-112.
Черных Запорожцев (Ростовская): 27-33, 28-34.
Моторостроители: 182-188.
Жителям города рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными графиками отключения света в Запорожье 13 марта, чтобы минимизировать неудобства. Актуальную информацию можно найти на сайте Запорожьеоблэнерго.
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