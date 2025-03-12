В Запорожье 13 марта ожидаются масштабные отключения света в разных районах города.

Планируются графики отключения света в Запорожье 13 марта, света не будет во многих жилых домах нескольких районов города, а продолжительность может достигать шести часов, сообщает Politeka.net.

По данным Запорожьеоблэнерго, обесточивание коснется нескольких районов города.

В Запорожье 13 марта ожидаются масштабные отключения света в разных районах города:

С 13:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать на улице Энтузиастов, в том числе в домах №1, 3, 5. Также на Запорожском Казачестве 11, 13 п.1-4, 15.

С 11.00 до 17.00 возможны перебои с электроэнергией по адресу ул. Богдана Завады (Микояна) 18, 20, 22 и ул. Воронина 27а (п.1,2), 29а.

С 10:00 до 16:00 электричество временно выключат на Василия Сергиенко (Заднепровская) 33 п.1-4, Героев 93-й Бригады (Гудименко) 44а п.1-3, 44а п.4-5, 48 и Староднипровская (Воронежская).

С 10:00 до 12:00 обесточат улицу Владимира Украинца (Новокузнецкая), в том числе дома №4 (10 эт) п.3, 4.

С 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся ул. Ингулецкая (Невская): 1, 1а, 5-15, 17, 12, 14-24, 17, 19-35, 2-10 ул.

Водограйная (Гаврилова): 10 (п.1-3), 10 (п.4-6), 8 (п.1-3), 8 (п.4-6)

Героев Национальной гвардии Украины (40 лет Победы): 57 (9 эт), п. 5,6, 57 (9 эт), п.7,8, 57 а (9 эт), п.1,2 - 57 а (9 эт), п.3,4 - 59.

Ливадная (Халтурина): 1-15, 2-14.

Мелиоративная: 16, 20, 22, 24, 26, 28, 35.

Николая Ласточкина (Чапаева): 110, 112-122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 130, 132, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 6

Александры Экстер (Крамского): 1-13, 12, 20а, 17-25, 33, 37, 2, 2а, 20, 35.

Розмариновая (Речная): 1г, 3, 15, 19, 21, 2, 16, 18, 22а, 24-32, 25, 27, 31-41.

Урожайна: 1-21, 2-24,16/63.

Ялтинская: 26, 36, 31-35, 37-41, 43б.

пров. Межевой (Покровский): 12.

Ермака: 87, 89, 101-105, 96, 98-112.

Григория Квитки-Основьяненко (Петровского): 204-236, 8/60

Эстонская: 1-15, 17, 19-33, 2-34.

Кармелюка: 33а.

Кишиневская: 32, 35.

Волосы: 4|4s.

Кропивницкого: 25, 27-31, 28-36

Леонида Каденюка (Чкалова): 104-126, 113-131, 130-138.

Магдебургская (Попова): 15-33, 18-34.

Максима Прокуратова (Хасанска): 31-35, 32-36.

Марка Безручка (Кутузова): 134-144, 155а, 157.

Славянская: 142-164, 159-165.

Стационарная (Таманская): 27-31.

Степная: 121.

Таврическая (Таврическая): 117-125, 126, 132, 134а.

Цитрусова: 123-143, 94-112.

Черных Запорожцев (Ростовская): 27-33, 28-34.

Моторостроители: 182-188.

Жителям города рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными графиками отключения света в Запорожье 13 марта, чтобы минимизировать неудобства. Актуальную информацию можно найти на сайте Запорожьеоблэнерго.

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