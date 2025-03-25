Подорожчання фруктів у Запоріжжі, дізнайтесь скільки тепер доведеться платити за звичні продукти.

Подорожчання фруктів у Запоріжжі змушує багатьох покупців переглянути свій звичний продуктовий кошик, пише Політека.

Як зазначає Мінфін, в середині березня вартість деяких сортів уже наближається до 250 гривень за кілограм.

Згідно з останнім моніторингом, вартість яблук продовжує зростати. В Україні в березні вона збільшилася на 11,2%, порівняно з лютим, і в середньому становить 42,31 грн/кг. Для більш дорогих сортів, таких як Айдаред, вона досягла 46,80 грн/кг, що на 11,8% дорожче, ніж місяцем раніше.

Після подорожчання фруктів у Запоріжжі, яблука можна знайти в супермаркетах за ціною від 39,99 у Novus до 44,62 - у Metro.

Натомість вартість винограду в місті знизилися на 3%. Ціни у березні становлять 249,15 грн/кг, порівняно з 256,74 - у лютому. Проте, навіть після зниження, вартість винограду залишається значно вищою за яблука. Найдешевший виноград у магазинах міста можна придбати за 189,90 грн/кг у Auchan, тоді як у Megamarket ціна досягає 347,80 гривень.

Покупцям радять звертати увагу на акції в супермаркетах і шукати вигідні пропозиції, щоб зекономити. Також ринки та маленькі магазини можуть бути хорошими альтернативами для покупок, адже там ціни іноді бувають значно нижчими.

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