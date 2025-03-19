Тариф на електроенергію в Запоріжжі змінився завдяки урядовій постанові №37 від 17 січня 2025 року, що оновила правила для споживачів, які використовують електроенергію для опалення.

З 1 травня 2025 року тариф на електроенергію в Запоріжжі та інших містах збільшаться через скасування пільгового тарифу для домогосподарств з електричним опаленням, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо важливі нюанси.

Досі для таких споживачів діяв пільговий тарифний план – 2,64 грн за кіловат на годину для перших 2 тисяч на місяць. Однак з травня ціна на світло в зросте вдвічі: за кожен кіловат на годину доведеться платити 4,32 грн. Це змінилось завдяки урядовій постанові №37 від 17 січня 2025 року, що змінила правила обчислення вартості для споживачів, які використовують електрику для опалення.

Ось актуальні тарифи на електроенергію в Запоріжжі:

до 2 000 кВт-год на місяць – 2,64 грн/кВт-год;

понад 2 000 кВт-год – 4,32 грн/кВт-год.

Проте варто зазначити, що уряд має ще прийняти рішення про продовження або зміну цих цін у наступному році, тож остаточна ситуація поки не зрозуміла, але підвищення варто очікувати.

Крім цього, можливо, зміняться й інші комунальні послуги, адже ситуація з комунальними платежами залишається складною. Рекомендується стежити за новинами і готуватися до змін, адже з огляду на підвищення цін, важливо заздалегідь планувати бюджет, щоб уникнути фінансових труднощів.

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