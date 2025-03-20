Безкоштовне житло для переселенців в Запоріжжі доступне, зокрема в гуртожитках і центрах тимчасового розміщення.

Існує кілька варіантів безкоштовного житла для переселенців в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Місто пропонує різноманітні варіант, включаючи гуртожитки, модульні містечка та інші закладки для людей, які вимушені залишити домівки через військову агресію росії.

Одним із найбільших центрів тимчасового розміщення є Запорізький медичний фаховий коледж, що на Оріхівському шосе, 14. Тут доступні 172 кімнати, з яких на сьогоднішній день вільні 36 місць. Заклад може розмістити до 120 осіб. За додатковою інформацією можна звернутися до Оксани Гладиш за номером телефону (067) 717-43-33.

Ще одне місце для проживання пропонує Будинок культури «Допомога нації», що знаходиться на вулиці Харчова, 5. За попереднім записом тут можна отримати тимчасовий шелтер для ВПО. Контактна особа – Олександр Шульга, телефон для зв’язку: (098) 492-00-98.

Для тих, хто шукає помешкання в центрі міста, є варіанти на вулиці Залізничній, 24. Однак варто заздалегідь уточнити наявність вільних кімнат. Подібна ситуація й на вулиці Поштова, 10 – перед поселенням необхідно подзвонити для перевірки наявності вільних місць.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі забезпечує тимчасовий притулок для людей, які опинилися в складних умовах. Однак слід пам’ятати, що в обов’язковому порядку потрібно покривати комунальні витрати. Рекомендується попередньо зв'язатися з контактними особами для уточнення умов та наявності місць.

Для додаткової інформації та для реєстрації на проживання звертайтеся до вказаних контактів.

Джерело: olx.ua

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