Подорожчання пального у Запоріжжі та по всій Україні відбулося на тлі змін на ринку нафтопродуктів.

На українських АЗС не відзначено подорожчання пального у Запоріжжі, що стало хорошою новиною для водіїв, пише Політека.

Згідно з інформацією Консалтингової групи "А-95", середня вартість А-95 на українських заправках становить 56,34 грн за літр, що на 32 копійки менше порівняно з попереднім днем. Проте в експертному середовищі прогнозують ще більше падіння вниз.

Очікується, що подорожчання пального у Запоріжжі найближчим часом не відбудеться, а ціни на на бензин можуть впасти ще на 0,5-1 грн/л.

Загалом, великі мережі АЗС продають бензин за 52,95-59,74 гривень. Найвища стоимость зафіксована на заправках Shell, де літр коштує 59,74 грн. Водночас Neftek, SOCAR, WOG та ОККО продають його за ціною 58,99 грн/л.

Найменше можна заплатити на заправках "Авантаж 7" – 52,95. Крім того, бензин за ціною 52,99 можна придбати на VostokGaz, а за 53 – на "Фактор".

Експерти також прогнозують подальше здешевлення. Споживання в березні 2025 року на 10-15% нижче, ніж в аналогічний період минулого року, що сприяє здешевленню нафтопродуктів.

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